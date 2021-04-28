В России зафиксирован "бум" фальшивых долларов

В первом квартале 2021 года в России выявлено рекордное количество поддельных долларов. Их стало почти в четыре раза больше, чем за весь 2020 год, свидетельствуют данные Центробанка.

В целом за квартал выявлено 6 080 фальшивых банкнот иностранных государств. Это в 15 раз больше, чем за аналогичный период 2020 года, и в 3,5 раза больше, чем за весь прошлый год. Так, за весь 2020 год было выявлено 1 730 иностранных фальшивок.

Такого количества подделок не обнаруживали, по меньшей мере, с 2010 года, когда ЦБ начал публиковать подобную статистику.

Подавляющее количество фальшивок традиционно приходится на доллары — 5 968 купюр. Это в 3,8 раза больше, чем за весь 2020 год (1 573 купюры), и в 14,6 раза больше, чем за первый квартал 2020 года (410 купюр). Как следует из обзора регулятора, выявленный объём фальшивых долларов состоял "преимущественно" из поддельных банкнот номиналом $50 из выпуска 2013 года.