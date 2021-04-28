Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Экспертам ОБСЕ посоветовали "набраться мужества" и приехать в Крым
Лолита Милявская вогнала в краску Аллу Пугачёву
Кургинян рассказал о "полном крахе" и "яростном выживании" Зеленского
Опухший Алексей Панин обратился к бессовестным российским журналистам
Украинцам объяснили, из-за кого резко подорожал газ
Получение образования "на зоне" могло бы понизить сроки, считают в ОП
Лавров видит возможность избежать войны в Донбассе
Аризона ужесточила законодательство против абортов
Псаки списала странные звуки в Белом доме на присутствие духа Линкольна

Немецкое СМИ предупредило об "ужасном" сценарии для России

Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

Иностранные инвесторы избавляются от российских гособлигаций, опасаясь санкций против России. Это ослабляет рубль, что может спровоцировать "ужасный" сценарий для страны, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Немецкое СМИ предупредило об "ужасном" сценарии для России

Одной из главных проблем России является инфляция, которая продолжит расти, если будет снижаться курс национальной валюты. Это будет усиливать недовольство населения и станет "ужасным" сценарием для российских властей.

Издание напоминает, что в декабре 2020 года президент Владимир Путин обратил внимание министров на рост цен на самые важные товары. После этого правительство договорилось с поставщиками о сдерживании стоимости подсолнечного масла и сахара. Эти соглашения были продлены весной текущего года, но Путин в послании Федеральному собранию заявил, что правительство должно найти способы стабилизировать инфляцию "рыночными средствами" и не использовать госрегулирование в долгосрочной перспективе.

Тем не менее текущее положение российской экономики не столь кризисное, как в 2014 году. Даже введённые санкции против госдолга оказались не столь мощными: американцам запретили покупать гособлигации только на первичном рынке. Но риск ужесточения санкций и ускорения инфляции сохраняется.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

США вводят санкции против госдолга России
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Кургинян рассказал о "полном крахе" и "яростном выживании" Зеленского
Опухший Алексей Панин обратился к бессовестным российским журналистам
Украинцам объяснили, из-за кого резко подорожал газ
Получение образования "на зоне" могло бы понизить сроки, считают в ОП
Лавров видит возможность избежать войны в Донбассе
Аризона ужесточила законодательство против абортов
Псаки списала странные звуки в Белом доме на присутствие духа Линкольна
Япония выразила Китаю решительный протест за изменённую гравюру
Во Львове требуют лишать гражданства получивших русский паспорт
Роспотребнадзор советует, как не прогадать с пасхальным куличом
Популярное
Прибалтика
У Эстонии не получится сказать гадости в лицо Путину

Владимир Путин не примет участие во Всемирном конгрессе финно-угорских народов в Тарту. Эстонии надо брать пример с Германии в работе с Россией.

У Эстонии не получится сказать гадости в лицо Путину
Создатели "Спутника V" прокомментировали отказ Бразилии от вакцины
Политика. Новости и аналитика
Создатели "Спутника V" прокомментировали отказ Бразилии от вакцины
Мир. Новости мира
"Принципиальное решение" Лукашенко – очередной пшик
Новости Белоруссии
Белорусская таможня не пропустит автомобили Skoda, произведённые в РФ
Василий Амирджанов В России началась кампания по реабилитации Сталина Василий Амирджанов Любовь Степушова У Эстонии не получится сказать гадости в лицо Путину Любовь Степушова Андрей Мартынюк 2 Владимир 2: может сбыться мечта Зеленского - встретиться с глазу на глаз с Путиным Андрей Мартынюк
Политика. Новости и аналитика
"Насоздавали и молчат": спикер Госдумы потребовал от Запада компенсации за коронавирус
Путешествия
В Турции начали массово избавляться от отелей
Это фиаско? Почему Бразилия отказалась от "Спутника V"
Мир. Новости мира
Это фиаско? Почему Бразилия отказалась от "Спутника V"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников