Немецкое СМИ предупредило об "ужасном" сценарии для России

Иностранные инвесторы избавляются от российских гособлигаций, опасаясь санкций против России. Это ослабляет рубль, что может спровоцировать "ужасный" сценарий для страны, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Одной из главных проблем России является инфляция, которая продолжит расти, если будет снижаться курс национальной валюты. Это будет усиливать недовольство населения и станет "ужасным" сценарием для российских властей.

Издание напоминает, что в декабре 2020 года президент Владимир Путин обратил внимание министров на рост цен на самые важные товары. После этого правительство договорилось с поставщиками о сдерживании стоимости подсолнечного масла и сахара. Эти соглашения были продлены весной текущего года, но Путин в послании Федеральному собранию заявил, что правительство должно найти способы стабилизировать инфляцию "рыночными средствами" и не использовать госрегулирование в долгосрочной перспективе.

Тем не менее текущее положение российской экономики не столь кризисное, как в 2014 году. Даже введённые санкции против госдолга оказались не столь мощными: американцам запретили покупать гособлигации только на первичном рынке. Но риск ужесточения санкций и ускорения инфляции сохраняется.

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