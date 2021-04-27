Рубль может стать одной из главных валют мира

В будущем Россия, сокращая долю доллара, будет пользоваться другими валютами. И не исключено, что в итоге рубль выйдет на мировую арену в качестве одной из главных валют. Об этом Общественной службе новостей заявил начальник аналитического отдела "Церих кэпитал менеджмент" Николай Подлевских.

По его мнению, сейчас валюты более или менее равны в мировой корзине. Очевидно, что роль юаня и других альтернатив доллару — евро, фунта стерлингов, йены — будет расти. Но в более далёкой перспективе, "вопрос весьма гадательный", появятся и другие валюты, которые начнут использовать в международных расчётах. Не исключено, что в этот список войдёт рубль, которым также будут пользоваться многие.

Ранее сообщалось, что многолетняя кампания Кремля по отказу от доллара начала приносить успех. По итогам четвёртого квартала 2020 года доля российского экспорта, номинированного в долларах, упала до 48,3% против 61% годом ранее.

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