Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Кардиолог перечислил способы избежать тромбоза
"Милан" вслед за "Интером" вышел из Суперлиги
Жених Макеевой официально развёлся с матерью своих детей
Экс-тренер "Спартака" Каррера готов вернуться в Россию
Послание Путина укрепило рубль
Рогозин: российскую орбитальную станцию смогут посетить туристы
Разин объяснил, кто довёл Сердючку до депрессии
Матчи Евро-2020 перенесут из Дублина в Санкт-Петербург
Палеонтологи из Нидерландов воссоздали походку тираннозавра

Матвиенко пообещала принять законы для реализации послания Путина

Экономика » Правила игры » Законодательство

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко пообещала "обеспечить принятие необходимых законов в весеннюю сессию" для реализации послания президента Владимира Путина. "Затягивать нельзя", — уверена она.

Матвиенко пообещала принять законы для реализации послания Путина

По её словам, уже завтра депутаты и сенаторы обсудят озвученные Путиным предложения и поручения, касающиеся "социальной, региональной политики". Это позволит обеспечить принятие необходимых законов в весеннюю сессию.

"Затягивать нельзя, нельзя откладывать, нужна динамичная, слаженная работа всех уровней власти", — заявила она в эфире "России 24".

При этом Матвиенко подчеркнула, что в весеннюю сессию будут приняты только те законы, "которые требуют оперативного решения".

В связи с этим возникает вопрос, какие из предложений Путина будут рассматриваться уже новым созывом Госдумы и Совета Федерации: план по газификации, который должен заработать в 2022 году?

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Кардиолог перечислил способы избежать тромбоза
Матвиенко пообещала принять законы для реализации послания Путина
"Милан" вслед за "Интером" вышел из Суперлиги
Жених Макеевой официально развёлся с матерью своих детей
Экс-тренер "Спартака" Каррера готов вернуться в Россию
Послание Путина укрепило рубль
Рогозин: российскую орбитальную станцию смогут посетить туристы
Где Москва прочертила "разошедшемуся" Эрдогану красную линию
Разин объяснил, кто довёл Сердючку до депрессии
Матчи Евро-2020 перенесут из Дублина в Санкт-Петербург
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Захарова о складах во Врбетице: "Выяснилась фантастическая вещь"

Новые подробности касательно складов с боеприпасами в чешской Врбетице озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова о складах во Врбетице: "Выяснилась фантастическая вещь"
Скажет ли президент в послании о присоединении ЛДНР и Белоруссии
Политика. Новости и аналитика
Скажет ли президент в послании о присоединении ЛДНР и Белоруссии
Политика. Новости и аналитика
Американский посол отказался уезжать из России
Мир. Новости мира
Украинский эксперт объяснил, во что Россия задумала превратить Украину
Усам Оздемиров Зелёные технологии как новые драйверы роста Усам Оздемиров Василий Амирджанов Мясников поставил иноземцам неутешительный диагноз Василий Амирджанов Любовь Степушова Россия включилась в гонку за новый космический порядок Любовь Степушова
Путешествия
Туры в Египет обойдутся россиянам дешевле, чем в Турцию
Точка зрения
Белоруссия на пороге исторических событий
Шоу в ПАСЕ: украинский депутат нарушил порядок с помощью флага Украины
Мир. Новости мира
Шоу в ПАСЕ: украинский депутат нарушил порядок с помощью флага Украины
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников