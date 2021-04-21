Матвиенко пообещала принять законы для реализации послания Путина

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко пообещала "обеспечить принятие необходимых законов в весеннюю сессию" для реализации послания президента Владимира Путина. "Затягивать нельзя", — уверена она.

По её словам, уже завтра депутаты и сенаторы обсудят озвученные Путиным предложения и поручения, касающиеся "социальной, региональной политики". Это позволит обеспечить принятие необходимых законов в весеннюю сессию.

"Затягивать нельзя, нельзя откладывать, нужна динамичная, слаженная работа всех уровней власти", — заявила она в эфире "России 24".

При этом Матвиенко подчеркнула, что в весеннюю сессию будут приняты только те законы, "которые требуют оперативного решения".

В связи с этим возникает вопрос, какие из предложений Путина будут рассматриваться уже новым созывом Госдумы и Совета Федерации: план по газификации, который должен заработать в 2022 году?