Путин подписал закон об онлайн-вычетах НДФЛ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий порядок получения вычетов с налога на доходы физических лиц (НДФЛ). После того, как закон вступит в силу, россияне смогут подавать заявления на вычет в электронном виде на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

Подписанный президентом закон вступит в силу с 1 января 2022 года. После этого граждане, уплачивающие НДФЛ, смогут подать заявление на вычет в электронном формате через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, не заполняя налоговую декларацию и не собирая документы для подтверждения расходов, которые позволяют им получать налоговый вычет.

Упрощённый порядок коснётся только имущественных (приобретение жилья, в том числе по ипотеке) и инвестиционных (по операциям на индивидуальном инвестиционном счёте).

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