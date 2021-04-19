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Дерипаска обвинил Росстат в "жонглировании цифрами" об уровне бедности

Экономика » Прогнозы и статистика

Российский миллиардер Олег Дерипаска в очередной раз раскритиковал власти. На этот раз под его "прицел" попал Росстат с данными о снижении бедности в России.

Дерипаска обвинил Росстат в "жонглировании цифрами" об уровне бедности

По словам Дерипаски, доходы ниже прожиточного минимума имеют 80 млн россиян, а не 17,8 млн, как подсчитал Росстат, сообщает РБК. Данные Росстата, по его мнению, являются "манипуляциями статистикой".

В своём телеграм-канале миллиардер заявил, что "Росстат за последние годы научился так виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой, что мы теперь вынуждены читать такие "бравые" отчеты о "победах" над бедностью. Обидно только, что "победы" эти в основном на бумаге происходят".

Ранее Росстат сообщил, что в 2020 году уровень бедности в стране снизился до 17,8 млн человек или 12,1%, что является минимумом с 2014 года. По планам правительства, к 2030 году уровень бедности должен снизиться до 6,5%. В начале апреля председатель Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что этого можно добиться уже к 2024 году.

Дерипаска время от времени критикует власть. Предыдущим объектом его критики стал Центробанк, повысивший ключевую ставку до 4,5% годовых.

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Смиритесь с бедностью и не бунтуйте?
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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