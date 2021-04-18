Банки готовы ограничивать россиянам онлайн-операции

Российские банки выразили готовность ограничивать онлайн-операции по желанию клиентов, но некоторые из них предупредили, что это потребует серьёзных расходов на доработку программного обеспечения.

Ранее Центробанк РФ предложил банкам предоставлять клиентам право ограничивать онлайн-операции, тем самым защищая себя от мошенничества. Опрошенные РИА "Новости" банки поддержали инициативу регулятора.

Так, Новикомбанк заявил, что поддерживает идеи ЦБ, направленные на защиту граждан. По его мнению, у клиента могут быть разные причины для ограничения онлайн-операций и банки должны предоставлять такую возможность.

Тем временем, банк "Русский Стандарт" и Совкомбанк уже предоставляют своим клиентам подобную услугу. Речь идёт о лимитах на снятие наличных и покупок, при их обнулении воспользоваться картой нельзя. Впрочем, получив доступ к личному кабинету, можно лимиты изменить.

При этом в банке "ФК Открытие" не рассматривали реализацию подобного сервиса, поскольку он не будет пользоваться успехом у клиентов, но потребует дополнительных расходов на доработку программного обеспечения.