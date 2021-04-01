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Стало известно, что чаще всего россияне покупают "с рук"

Экономика » Финансы » Деньги

Исследование сервиса "Яндекс.Объявления" показало, что чаще всего россияне покупают "с рук" транспортные средства, 32% — электронику и бытовую технику, а 20% — самые разные товары, сообщает "Российская газета".

Стало известно, что чаще всего россияне покупают "с рук"

При этом подержанные одежду, обувь и аксессуары граждане предпочитают покупать исключительно в магазинах (66%).

Ресейл-рынок переживает в настоящее время настоящий бум, каждый десятый россиянин регулярно покупает вещи "с рук". В то же время 30% опрошенных заявили, что готовы переплатить, но приобрести новую вещь в магазине. Ещё 20% респондентов никогда не покупали подержанные товары, но относятся к этому положительно.

40% из тех, что покупают подержанные вещи через сайты объявлений, утверждают, что здесь можно найти интересные и уникальные предложения, которых нет в магазинах.

5% опрошенных заявили, что могут выбросить купленный товар, если он им не подошёл или разонравился. Остальные же пытаются найти ему применение: продать через сайт объявлений (47%), отдать знакомым (36%) или оставить у себя на случай "вдруг пригодится" (40%). При ответе на данный вопрос можно было выбрать несколько вариантов.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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