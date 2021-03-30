Когда нужно избавляться от ценных бумаг: совет эксперта

При покупке ценных бумаг инвестор должен сразу обозначить ориентировочные цели по доходности. Кроме того, нужно заранее установить так называемый "стоп-приказ" — выбрать уровень цены, при достижении которой ценные бумаги автоматически продаются во избежание больших убытков.

Об этом агентству "Прайм" рассказала глава инвестиционного департамента inv. lu Анастасия Тарасова.

По её словам, причин для скорой продажи ценных бумаг много. Это могут быть "внутренние события в компании", как-то аварии на производстве или изменение дивидендной политики. Также ценные бумаги рекомендуется продавать, если в течение нескольких кварталов подряд компания "выдаёт" плохие отчёты, или появляются сообщения об убытках, которые превышают прибыль предыдущего года.

Также эксперт обратила внимание на то, что акции некоторых компаний переоценены в настоящее время. Например, акции Tesla: соотношение рыночной стоимости акции к годовой прибыли составляло в ноябре 2020 года 1 002,55. Завышенная стоимость акций также является поводом для продажи ценных бумаг.