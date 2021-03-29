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Новые санитарные правила приведут к подорожанию услуг ЖКХ

Экономика » Финансы » Деньги

С 1 марта 2021 года вступили в силу новые санитарные правила, обязывающие ежедневно убираться в подъездах. Управляющий партнер коллегии адвокатов "Спицын Пивоваров и партнеры", адвокат Денис Спицын опасается, что это может привести к росту стоимости услуг ЖКХ.

Новые санитарные правила приведут к подорожанию услуг ЖКХ

Об этом сообщает "Общественная служба новостей".

По словам Спицына, ежедневная уборка подъездов с применением моющих средств потребует привлечения дополнительных сил и средств — персонала, инвентаря и бытовой химии. "Следовательно, повысятся расходы управляющих компаний, и это сразу же отразится на оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства", — считает адвокат.

Он также отметил, что, несмотря на вступление в силу новых санитарных правил, далеко не во всех подъездах многоквартирных домов стало чище. Управляющие компании могут не убирать подъезды каждый день, но платить за эту услугу жильцам придётся.

Поэтому общее впечатление о новых правилах двоякое. С одной стороны, их составители позаботились о гигиенической безопасности населения, о чистоте общественных помещений, но с другой — они влетят гражданам в копеечку, а вопрос исполнения этих норм остаётся открытым.

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Автор: Анастасия Гостищева
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