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ЦБ может изъять монеты из оборота

Экономика » Финансы » Деньги

Центробанк РФ со временем может изъять монеты из оборота, поскольку "кроме хлопот, они никакой пользы не приносят". Об этом URA.RU рассказал доцент кафедры "Финансы и кредит" школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич.

ЦБ может изъять монеты из оборота

Ранее сообщалось, что регулятор собирается в 2022 году провести эксперимент по изъятию монет у граждан в одном из регионов, установив специальные устройства. В случае успеха аппараты появятся в других городах.

По его мнению, монеты в обороте не нужны Центробанку, и он "тихонечко" готовится вывести их из обращения. От монет из-за динамики потребительских цен вскорости откажутся и россияне. "Это вопрос времени", — указал Кривелевич.

С ним согласился и экономист Эдуард Матвеев. По его словам, производство монет всегда было более затратным, чем бумажных купюр. При этом Матвеев не понимает, как ЦБ будет мотивировать россиян приносить монеты в автоматы.

Ранее сообщалось, что обмен монет на купюры в специальных устройствах ЦБ, возможно, будет платным, но с минимальной комиссией.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Ольга Алексеева
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