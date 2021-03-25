Россиянам помогут облегчить кошельки

Центробанк РФ запланировал эксперимент по сбору монет у россиян через специальные автоматы. Ежегодно ЦБ изготавливает огромное количество монет, хотя их использование в расчётах сокращается — львиная доля оседает в кошельках граждан, которые не знают, что с ними делать.

Эксперимент пройдёт в 2022 году в одном из регионов с низкой долей возврата монет из обращения. Так как у ЦБ нет необходимого оборудования, он привлечёт технологического партнёра. Если эксперимент будет успешным, то количество аппаратов по приёму монет увеличится.

Предполагается, что комиссия за приём монет будет нулевой или минимальной.

В 2020 году ЦБ выпустил в обращение 1,3 млрд монет, то есть по девять на каждого жителя. На изготовление этих монет ушло 3,8 млрд рублей. Доля вернувшихся к концу года монет составила 46% против 63% годом ранее. Эксперимент нужен, чтобы увеличить долю возврата.

Регулятор обращает внимание на то, что и сейчас есть возможности обменивать монеты на банкноты, но комиссии за услугу слишком высокие. В частности, в Москве комиссии доходят до 20%.