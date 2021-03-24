Эрдоган не считает падение курса лиры отражением экономики

Падение курса лиры не является отражением состояния экономики, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, выступая на конгрессе правящей Партии справедливости и развития.

По его словам, турецкая промышленность демонстрирует сопротивление и силу, а показатели в финансовом секторе свидетельствуют о том, "что у нас более надёжная структура, чем во многих развитых и развивающихся странах".

В то же время Эрдоган обратился к гражданам с призывом не держать золото и валюту дома, а вкладывать их в различные финансовые структуры, в экономику и производство, которые могут обеспечить доходность.

В начале недели курс лиры к доллару упал на 17% после того, как Эрдоган принял решение отправить уже второго председателя Центробанка Наджи Агбала в отставку из-за повышения учётной ставки до 19%. В июле 2019 года президент Турции уволил предыдущего главу Центробанка Мурата Четинкая по той же причине.

Это привело к девальвации национальной валюты до 8,34 лиры за $1. Сегодня к 14:00 мск курс составлял 7,98 лиры за $1.