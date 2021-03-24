Торговые сети столкнулись с перебоями в поставках сахара и подсолнечного масла из-за того, что производители отказываются продавать продукцию по фиксированной цене. В отдельных магазинах Москвы сахара по фиксированной стоимости уже нет.
Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники на рынке.
Проблемы с поставками сахара и масла наблюдаются с середины февраля. В первую очередь перебои в поставках коснулись региональных ритейлеров, но и в московских магазинах заканчиваются товары по фиксированной цене.
При этом торговые сети не могут продавать сахар и масло по цене выше установленной, потому что стоимость товара на полках магазинов отслеживают сразу несколько ведомств — Минпромторг, ФАС, ФНС и Росстат. Поэтому они не могут покупать продукты по более высоким ценам у производителей.
Напомним, в декабре 2020 года российские власти договорились с торговыми сетями и производителями, что розничная и оптовая цена сахара не должна превышать 46 и 36 рублей за килограмм, масла — 110 и 95 рублей за литр.
Днём ранее "Правда.Ру" писала, что магазины столкнулись с перебоями в поставках дешёвого сахара.
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