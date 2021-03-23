Несколько ритейлеров пожаловались на трудности с закупкой сахара при выросшем на него спросе, пишут "Ведомости".
Накануне стало известно, что ФАС, Минсельхоз и Минпромторг проведут консультации о продлении действия соглашений по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло.
Стоимость масла предлагают зафиксировать до октября, а песка — ещё на два месяца.
Сотрудники трёх ритейлеров утверждают, что сахарные заводы перестали в полной мере выполнять заявки на поставку сахара по фиксированным ценам.
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