В России начались перебои с дешёвым сахаром

Несколько ритейлеров пожаловались на трудности с закупкой сахара при выросшем на него спросе, пишут "Ведомости".

Накануне стало известно, что ФАС, Минсельхоз и Минпромторг проведут консультации о продлении действия соглашений по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло.

Стоимость масла предлагают зафиксировать до октября, а песка — ещё на два месяца.

Сотрудники трёх ритейлеров утверждают, что сахарные заводы перестали в полной мере выполнять заявки на поставку сахара по фиксированным ценам.