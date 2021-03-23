Два способа распрощаться с накоплениями

Существует два способа гарантировано лишиться своих накоплений. Так считает известный российский экономист Михаил Делягин.

Один из них — хранить деньги "под матрасом", сообщает Deita. ru. В этом случае граждане обязательно понесут финансовые потери из-за ослабления рубля и инфляции.

Второй способ — играть на фондовой бирже. По словам Делягина, если человек ничего не знает о фондовом рынке, не подготовлен, но все его накопления "обнулят" гораздо подготовленные "игроки".

Чтобы избежать потерь, экономист советует вкладывать большую часть сбережений в несколько надёжных иностранных валют, а оставшиеся деньги — размещать на банковском вкладе. Учитывая, что Центробанк повысил ключевую ставку, доходность вкладов начнёт расти. Поэтому сбережения, как минимум, "не сгорят", считает Делягин, а могут даже приумножиться.

Стоит отметить, что на сегодняшний день доходность по банковским вкладам практически отрицательная, если учитывать ускорившуюся инфляцию. Средняя максимальная ставка по вкладам составляет 4,53% годовых, а инфляция — 5,7%.