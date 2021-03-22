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Эксперт поддержал стремление уйти от использования доллара

Экономика » Финансы

Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с RT назвал отказ от доллара одной из вершин экономической достаточности России и её партнёров. Этот вопрос переустройства международно-финансового порядка, по его мнению, давно стоит на повестке дня.

Эксперт поддержал стремление уйти от использования доллара

При этом Суздальцев пояснил, что если мы уходим от доллара, то должны прийти к другой конвертируемой валюте. "Без резервной валюты обойтись невозможно", — уверен он.

Тем не менее, стремиться к уходу от использования доллара необходимо. Эксперт считает, что это поддержит рубль, позволит ему стать "не только широко конвертируемой, принимаемой во всём мире валютой, но и резервной". В итоге Россия выйдет на новый уровень взаимоотношений с партнёрами и не будет зависеть от "политических решений Вашингтона".

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости снижения санкционных рисков за счёт перехода к взаиморасчётам в национальных или альтернативных доллару валютах. Также он подчеркнул необходимость постепенного отказа от использования контролируемых Западом международных платёжных систем.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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