Сбербанк допустил рост ставок по вкладам и кредитам

ПАО "Сбербанк России" допускает рост ставок по вкладам и кредитам вслед за решением Центробанка повысить ключевую ставку до 4,5% годовых. При этом, если ставки вырастут, то это будут "не очень значимые повышения".

Об этом сообщает "Прайм" со ссылкой на председателя правления Сбербанка Германа Грефа.

По его словам, руководство банка оценит всю ситуацию на следующей неделе и примет решение относительно уровня ставок как по кредитам, так и по вкладам. Кроме того, Сбербанк планирует в ближайшие недели рассмотреть вопрос о повышении процентных ставок по кредитам для физических лиц. "Вполне возможно, что будет небольшая корректировка вверх", — уточнил глава банка.

Также он выразил надежду, что повышение ключевой ставки не приведёт к каким-то значимым, серьёзным последствиям для экономики. "Очень надеюсь, что ситуация стабилизируются и мы такого значимого, чувствительного эффекта для экономики и экономического роста не получим", — сказал Греф.

Ранее совет директоров Центробанка принял решение повысить ключевую ставку до 4,5% годовых. Решение о повышении ставки принято впервые с 2018 года.