АСВ определило даты выплат по вкладам

Госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" сообщила, что определилась с датами выплат по вкладам АО КБ "ФорБанк", ООО КБ "ССтБ" и ООО КБ "Альба Альянс". Также агентство выбрало банки-агенты, которые будут осуществлять выплаты.

Выплаты по вкладам ФорБанка стартуют 23 марта, по вкладам банков "ССтБ" и "Альба Альянс". Вкладчики могут получить до 100% от денежных средств, находящихся в банках (на вкладах и счетах), но не 1,4 млн рублей (до 10 млн рублей в отдельных случаях).

Вкладчики ФорБанка и "ССтБ" смогут обращаться за выплатами в ПАО "Сбербанк России", вкладчики "Альба Альянс" — в АО "Россельхозбанк".

Выплаты осуществляются в связи с отзывом лицензии у ФорБанка и "ССтБ". Банк "Альба Альянс" сдал лицензию по собственному желанию, что также является страховым случаем.

По предварительным данным, совокупный объём выплат по вкладам ФорБанка составит 3,3 млрд рублей, по вкладам "ССтБ" — 89,4 млн рублей, по вкладам "Альба Альянс" — 9,3 млн рублей. При этом ЦБ, аннулируя лицензию у "Альба Альянса", утверждал, что "кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов".