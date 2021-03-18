Альфа-Банк готов заплатить миллион за данные о мошенниках

Альфа-Банк начнёт выплачивать денежное вознаграждение за данные о телефонных мошенниках, если они помогут поймать преступников. Сумма одного вознаграждения составит 1 млн рублей.

Всего банк планирует потратить на эти цели 5 млн рублей, но может увеличить финансирование, если получит много полезных данных, сообщает РБК со ссылкой на кредитную организацию.

Поймать мошенников поможет любая информация, начиная с номера, с которого звонят мошенники, и заканчивая данными о самих мошенниках. Но вознаграждение будет выплачено только в случае, если данные помогут поймать злоумышленников, о чём банк проинформирует "помощника".

Для сбора информации Альфа-Банк создал отдельный сайт и e-mail. Данные можно предоставить анонимно. Контакты с информаторами будут использованы только при выплате вознаграждения.

Информацию можно предоставить с 17 марта по 30 апреля текущего года, вознаграждение будет зачислено только на счёт в Альфа-Банке. За предоставление заведомо ложной информации ответственность несёт "помощник".

Опрошенные изданием банкиры и эксперты сомневаются в эффекте, потому что данные от потерпевших вряд ли помогут, а преступники не будут "сдавать" своих.