Аналитик предрек обвал курса доллара

Финансовый аналитик Андрей Кузнецов уверен в том, что обвал курса доллара к концу апреля неизбежен, сообщает "Вечерняя Москва".

По его мнению, в середине апреля доллар укрепит свои позиции и вырастет до 75-76 рублей. А далее просядет практически до 71 рубля. Андрей Кузнецов считает, что похожая судьба ждет и евро, стоимость которого в апреле не превысит 85,45 рубля. В то же время рубль укрепит свои позиции на фоне роста цен на нефтепродукты.

По мнению эксперта укреплению рубля, как и прежде, мешают западные санкции. Иначе бы доллар и евро стоили бы 67 и 78 рублей соответственно.