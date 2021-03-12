Эксперт объяснил, когда нужно блокировать банковскую карту

Блокировать банковскую карту нужно в том случае, если скомпрометированы её данные. Об этом "Правде.Ру" рассказал независимый эксперт Василий Окулесский.

В данном случае речь идёт о том, что кто-то каким-то образом увидел вашу карту с двух сторон, то есть знает номер вашей карты и CVV-код. Этих данных достаточно для оплаты покупок в интернет-магазинах, не использующих 3D Secure, при которых требуется ввести код из сообщения, пришедшего на телефон. Поэтому если вы кому-то показывали карту, давали её подержать или вы сами сообщили мошенникам данные, нужно немедленно её заблокировать, настаивает Окулесский.

Также нужно незамедлительно заблокировать банковские карты, если вы потеряли телефон, а в нём были приложения с привязкой карт (сервис оплаты такси, например).

Бывают случаи, когда телефон вы не теряли, но вам пришло сообщение об оплате услуги, которой вы не пользовались. В этом случае также рекомендуется сначала заблокировать карту, а после связаться с сервисом и выяснять, почему с вас списали несанкционированно деньги.

Ещё одной причиной для самостоятельной блокировки карты является подозрение на наличие скиммингового оборудования в банкомате, которое позволяет считывать данные вашей карты, а потом изготавливать её дубликат. Подобный вид мошенничества практически исчез в России из-за перехода на карты с чипом. Но он остаётся популярным в странах Юго-Восточной Азии, Турции, Латинской и Северной Америки.