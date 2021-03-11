Для властей Украины важно понять: кредитная нагрузка на страну сегодня приобрела весьма специфический характер. Помимо оплаты уже набранных кредитов, Киев умудряется оплачивать ещё и те, от которых отказался.

"Кредитный казус" прокомментировал директор киевского Института развития экономики Украины Александр Гончаров через Facebook. Ситуация, по мнению эксперта, такова:

"Никто в мире не расплачивается по госдолгам. Дело в том, что чаще всего долги реструктуризируют.

Неплохо было бы, чтобы и Украина обслуживала только проценты (хорошо бы договориться и об отсрочке в условиях коронакризиса, а ещё лучше — о списании долгов).

Однако наш Минфин всё платит до цента, более того — в прошлом году Украина даже выплатила Международному валютному фонду 4 млн долларов США неустойки за невыбранные кредитные транши.

Слов нет, одни эмоции", — написал Гончаров.