Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
У Александра Маршала обнаружили нарушение функций мозга
Диетолог раскрыла секрет приготовления низкокалорийных блинов
О "вечных" чиновниках, гонках на лафетах и шлагбаумах: мнение эксперта
Звезда "Аншлага" рассказала о борьбе с опасным заболеванием
Фристайлист Максим Буров взял золото в акробатике на чемпионате мира
Автовладельцы рискуют остаться без денег и страховки
Почему российские власти отказались от беби-боксов? Мнение эксперта
"Под эгидой Пентагона": эксперт раскрыл "секрет" Илона Маска
Малышева объяснила, почему её сыновья живут в США

Ипотечный рынок продолжает ставить рекорды

Экономика » Финансы » Банки

За февраль 2021 года российские банки выдали 147 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 410 млрд рублей. Количество кредитов увеличилось по сравнению с прошлым годом на 36%, по объёму — на 53%.

Ипотечный рынок продолжает ставить рекорды

Такие предварительные данные госкомпании "ДОМ. РФ" и агентства Frank RG привёл вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

В общей сложности с начала года выдано 242 тысячи ипотечных кредитов на 669 млрд рублей. Раньше для выдачи ипотеки на 500 млрд рублей требовалось три месяца.

Небывалый рост ипотечного кредитования сохраняется девятый месяц подряд. Главной причиной рекордов является низкие процентные ставки. Огромный вклад в это внесла государственная программа субсидирования ипотечной ставки до 6,5% годовых. С её помощью с апреля 2020 года новое жильё приобрели свыше 400 тысяч семей.

В январе 2021 года средневзвешенная ставка по ипотечному кредиту составляла 7,23% годовых против 8,84% годовых в январе 2020 года. При покупке новостроек, где действуют госпрограммы, средневзвешенная ставка составляла 5,86% годовых.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
У Александра Маршала обнаружили нарушение функций мозга
Назван рост зарплат в IT сфере
Диетолог раскрыла секрет приготовления низкокалорийных блинов
О "вечных" чиновниках, гонках на лафетах и шлагбаумах: мнение эксперта
Звезда "Аншлага" рассказала о борьбе с опасным заболеванием
Фристайлист Максим Буров взял золото в акробатике на чемпионате мира
Автовладельцы рискуют остаться без денег и страховки
Почему российские власти отказались от беби-боксов? Мнение эксперта
"Под эгидой Пентагона": эксперт раскрыл "секрет" Илона Маска
Малышева объяснила, почему её сыновья живут в США
Популярное
Новости спорта
Норвежцы нашли, как вернуть победу Клебо и лишить медали Большунова

Норвежская пресса продолжает обсуждать скандальный момент последней гонки лыжного чемпионата мира в Оберстдорфе.

Норвежцы нашли, как вернуть победу Клебо и лишить медали Большунова
В КГБ Белоруссии объяснили, откуда в стране "огромные партии оружия"
Мир. Новости мира
В КГБ Белоруссии объяснили, откуда в стране "огромные партии оружия"
Новости медицины
Винченцо Трани рассказал, как добился "Спутника V" для Италии
Военные новости
В Сирии заявили о ракетном ударе ОТРК "Искандер" с базы Хмеймим
Олег Артюков Замедление Twitter: что будет дальше Олег Артюков Василий Амирджанов Общественная палата РФ поддержала идею сажать граждан за суждения Василий Амирджанов Игорь Буккер Ученые заглянули в неведомое Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Анонс ответа: США пообещали России незаметные, но мощные удары
Общество
Елизавета II пока не ответила на обвинения Меган Маркл
"Единороссы сходят с ума": эксперт о законопроекте по ценовым фейкам
Политика. Новости и аналитика
"Единороссы сходят с ума": эксперт о законопроекте по ценовым фейкам
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников