Ипотечный рынок продолжает ставить рекорды

За февраль 2021 года российские банки выдали 147 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 410 млрд рублей. Количество кредитов увеличилось по сравнению с прошлым годом на 36%, по объёму — на 53%.

Такие предварительные данные госкомпании "ДОМ. РФ" и агентства Frank RG привёл вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

В общей сложности с начала года выдано 242 тысячи ипотечных кредитов на 669 млрд рублей. Раньше для выдачи ипотеки на 500 млрд рублей требовалось три месяца.

Небывалый рост ипотечного кредитования сохраняется девятый месяц подряд. Главной причиной рекордов является низкие процентные ставки. Огромный вклад в это внесла государственная программа субсидирования ипотечной ставки до 6,5% годовых. С её помощью с апреля 2020 года новое жильё приобрели свыше 400 тысяч семей.

В январе 2021 года средневзвешенная ставка по ипотечному кредиту составляла 7,23% годовых против 8,84% годовых в январе 2020 года. При покупке новостроек, где действуют госпрограммы, средневзвешенная ставка составляла 5,86% годовых.