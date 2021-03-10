Как появляется лишний долг на кредитной карте

Увидев выписку по счёту, владельцы кредитных карт часто обнаруживают "лишнюю" сумму по долгу. Она может появляться, если банк поменял условия обслуживания.

Поэтому прежде чем подписывать какой-либо договор, внимательно читайте его, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры "Банковское дело" Университета "Синергия" Антон Рогачевский.

По его словам, кроме начисленных процентов, в сумме долга могут присутствовать также комиссии за снятие наличных. Поскольку кредитные карты предназначены для безналичного расчёта, многие банки взимают комиссию за снятие с них наличных.

Также "лишний" долг может появиться в случае выхода за пределы установленного лимита. Кредитные деньги сверх лимита обычно стоят дороже.

Ещё одной причиной появления "лишнего" долга на кредитной карте являются просроченные платежи. Бесплатный период внесения потраченных средств отсчитывается с даты первой покупки. Внести задолженность по всем последующим операциям нужно до истечения льготного периода, даже если они совершены незадолго до его окончания.