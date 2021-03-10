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Докапитализация госбанков сократилась в пандемию на 25%

Экономика » Финансы » Банки

В 2020 году докапитализация государственных банков и кредитных организаций, подконтрольных госкорпорациям и институтам развития, снизилась на 25% по сравнению с 2019 годом. Их капитал увеличился на 92 млрд рублей против роста на 123 млрд рублей годом ранее.

Докапитализация госбанков сократилась в пандемию на 25%

Несмотря на снижение, это третий по величине объём докапитализации за последние пять лет, сообщает "РБК" со ссылкой на расчёты российского рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги".

Аналитики агентства считают, что снижение расходов на поддержку госбанков в период пандемии коронавируса объясняется достаточным буфером капитала, накопленном за последние годы. К тому же ЦБ ввёл ряд послаблений для банков, что позволило смягчить негативный эффект.

С 2016 по 2020 годы включительно госбанки были докапитализированы примерно на 426 млрд рублей. Чаще всего уставный капитал увеличивался путём прямых вливаний со стороны акционеров, реже - через отражение эмиссионного дохода или безвозмездное финансирование.

При этом в расчёт агентства не попали квазигосударственные банки (принадлежащие госкомпаниям), поскольку источники их докапитализации не являются прямыми расходами государства. На увеличение их капитала потрачено за пять лет 111 млрд рублей.

Также не вошли расходы, которые понесла госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» при санации банков. Финансирование осуществляется в основном за счёт кредитов Центробанка: на них приходится 1,1 трлн рублей, на имущественный взнос государства - только 55,5 млрд рублей.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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