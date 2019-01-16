Чубайс поддержал введение соцнорм энергопотребления

16 января глава УК "Роснано" Анатолий Чубайс одобрил идею введения социальных норм энергопотребления, при которых более состоятельные граждане, потребляющие большее количество электроэнергии, будут платить за электроэнергию по увеличенным тарифам.
"Это правильный подход, когда богатые платят за электроэнергию относительно своего благосостояния. В то же время, государство должно контролировать неизменность цен для обычной категории населения. Правительство уже неоднократно подходило к этой стратегии, однако почему-то отказывалось. Надеюсь, что сейчас этот вопрос сдвинется с мертвой точки", - рассказал Чубайс.
Глава УК "Роснано" отметил, что социальная норма энергопотребления вряд ли понравится состоятельной категории граждан, однако, по его мнению, это единственный выход справедливо разделить энергопотребление.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как может измениться жизнь россиян после введения соцнормы на энергопотребление.
фото: kremlin.ru
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