Россияне начали избавляться от "зарплатного рабства"

Таксисты стали первыми в России, кто смог избавиться от зарплатного рабства. АО "Тинькофф Банк" запустил сервис по зачислению их зарплат через Систему быстрых платежей.

В марте 2021 года три таксопарка из Екатеринбурга, Ленинградской области и Ямало-Ненецкого автономного округа подключились к сервису "Тинькофф", сообщают Известия со ссылкой на директора направления "Тинькофф Бизнес" Фёдора Бухарова. По его словам, сервис пока доступен только тем гражданам, банки которых реализовали перечисления от компаний физическим лицам в рамках "Системы быстрых платежей" (СБП).

В настоящее время соответствующий функционал предоставляют 40 кредитных организаций, включая ПАО "ВТБ", АО Банк "ДОМ.РФ", АО Банк "Русский Стандарт". В марте к ним присоединятся АО "Райффайзенбанк", ПАО "МТС Банк", в течение текущего года — ПАО "Промсвязьбанк" и ПАО Банк "ФК Открытие".

Как заявили в Центробанке РФ, масштабный сервис по переводу заработной платы через СБП требует тщательного изучения, особенно в части претензий при изменении номера телефона. В случае заинтересованности банков пилотный проект могут провести в I квартале 2022 года.