"АвтоВАЗ" нарастил продажи LADA в феврале на 13,1%

В феврале текущего года в РФ было продано 28,3 тысячи автомобилей LADA, что на 13,1% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "АвтоВАЗ".

Продажи LADA Granta выросли на 2,4% — до 9,8 тысячи автомобилей, LADA Vesta — до 8,8 тысячи автомобилей. Тройку лидеров по продажам замкнули легковые версии и фургоны LADA Largus (6,4 тысячи автомобилей).

При этом максимальный рост продаж продемонстрировало семейство LADA XRAY. Продажи этих моделей подскочили на 33,8% — до 2,1 тысячи автомобилей.

Как заявил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу Оливье Морне, компания удовлетворена стабильным спросом на автомобили LADA Largus. По его мнению, это их самый универсальный продукт, который подходит и для семьи, и для работы. Морне также отметил успешность запуска Niva Travel в феврале текущего года и выразил надежду на успех запуска продаж нового LADA Largus, стартующего в этом месяце. По его словам, он преобразился не только внешне, но и стал более комфортным внутри.