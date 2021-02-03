Власти изобрели "налог на воду": новая маркировка ударит по кошелькам

В поисках вариантов пополнения казны власти прошли сложный путь: начав с роста акцизов и маркировки молочной продукции, чиновники пришли к идее "налога на воду".

Речь идёт о законах, которые заставят производителей и импортёров воды, пива и слабоалкогольных напитков наносить на продукцию особую маркировку.

Как становится понятно из документов, оказавшихся в распоряжении ТАСС, сроки установлены следующие:

первое мая — старт регистрации производителей и импортёров в единой системе;

первое сентября — становится обязательной маркировка минеральной воды;

первое декабря — обязательная маркировка распространяется на все остальные "воды".

Наиболее интересный для россиян вопрос: как сильно в результате нового "мероприятия" подорожает вода?

Посчитать это пока затруднительно: есть лишь одна точная цифра, 50 копеек без учёта НДС. Именно столько стоит сам код. А вот станки, которые будут его наносить, и программы, в которых можно с ним работать, будут оставлены "на выбор поставщиков".

Между тем чиновники и не думают останавливаться: полюбившаяся им маркировка должна, по задумке, охватить вообще весь товарооборот...