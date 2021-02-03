В поисках вариантов пополнения казны власти прошли сложный путь: начав с роста акцизов и маркировки молочной продукции, чиновники пришли к идее "налога на воду".
Речь идёт о законах, которые заставят производителей и импортёров воды, пива и слабоалкогольных напитков наносить на продукцию особую маркировку.
Как становится понятно из документов, оказавшихся в распоряжении ТАСС, сроки установлены следующие:
Наиболее интересный для россиян вопрос: как сильно в результате нового "мероприятия" подорожает вода?
Посчитать это пока затруднительно: есть лишь одна точная цифра, 50 копеек без учёта НДС. Именно столько стоит сам код. А вот станки, которые будут его наносить, и программы, в которых можно с ним работать, будут оставлены "на выбор поставщиков".
Между тем чиновники и не думают останавливаться: полюбившаяся им маркировка должна, по задумке, охватить вообще весь товарооборот...
Отвечая на вопросы, Алексей Навальный уклонялся от однозначных ответов и вступал в пререкания. Судья была вынуждена сделать замечание подсудимому.