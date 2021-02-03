Приговор Навальному "уронил" рубль: инвесторы уходят из России

Последствия приговора Алексею Навальному, который в итоге всё-таки сел в тюрьму на два года и восемь месяцев, сразу же ощутил на себе рубль. Инвесторы решили перестраховаться, в результате чего российская валюта начала "спуск на глубину".

Котировки на биржах отразили всю сложность подобных ситуаций:

через десять минут после оглашения приговора рубль упал на 20 копеек (по отношению к доллару);

через два с половиной часа "обрушение" составило 44 копейки, в итоге курс щупал отметку в 76,1950 рубля за доллар.

Причина таких манёвров тривиальна: многие инвесторы, в начале года "заходящие" в рубль, уже не так уверены в стабильной ситуации на рынке страны и выводят свои капиталы.

Также приговор Навальному может подорвать бизнес-климат в целом, отмечает для The Bell сооснователь Tribuna Digital Дмитрий Навоша.