Последствия приговора Алексею Навальному, который в итоге всё-таки сел в тюрьму на два года и восемь месяцев, сразу же ощутил на себе рубль. Инвесторы решили перестраховаться, в результате чего российская валюта начала "спуск на глубину".
Котировки на биржах отразили всю сложность подобных ситуаций:
Причина таких манёвров тривиальна: многие инвесторы, в начале года "заходящие" в рубль, уже не так уверены в стабильной ситуации на рынке страны и выводят свои капиталы.
Также приговор Навальному может подорвать бизнес-климат в целом, отмечает для The Bell сооснователь Tribuna Digital Дмитрий Навоша.
"У людей, которые принимают решение, вкладывать ли средства в экономику той или иной страны, будет ещё меньше поводов идти в российские компании", — сообщил эксперт.
"Западный капитал в ближайшие годы к нам тоже не вернётся. У нас в стране в плане бизнес-климата давно минус 140", — солидарен с ним управляющий партнер Skyeng Александр Ларьяновский (также комментарий для The Bell).
Отвечая на вопросы, Алексей Навальный уклонялся от однозначных ответов и вступал в пререкания. Судья была вынуждена сделать замечание подсудимому.