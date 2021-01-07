Кредиты МВФ привели Украину к финансовой ловушке

Интересный факт стал известен благодаря данным с сайта МВФ. Киев, который привычно набрал несколько траншей (и который должен к тому же оплачивать предыдущие), прошёл "точку невозврата".

По данным экспертов МВФ, в 2021 году Украина получит около 1,4 млрд долларов помощи, эти деньги разделят минимум на два транша. А отдавать обратно придётся 1,7 млрд. Таким образом, в Киеве должны будут отдать больше, чем получат, оказавшись в итоге в ещё больших долгах. Своеобразная "финансовая ловушка", таким образом, захлопнулась.

Любопытно, что в 2022 году Украина должна будет вернуть в МВФ уже 2,4 млрд, так что сумма долга, скорее всего, вырастёт. По подсчётам экспертов, на следующие пять лет для Киева кредиты ограничены суммой в 5 млрд долларов, то есть примерно миллиардом в год.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что в Киеве не откажутся от договорённостей и продолжат придерживаться "обязательств, достигнутых с финансовыми партнёрами".