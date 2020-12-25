Эксперт рассказал, чем опасно прощение кредитов россиянам

По данным аналитиков НАПКА и БКИ "Эквифакс", суммарная просрочка на 90 и более дней уже добралась до 935 млрд рублей. Выше удалось "прыгнуть" лишь единожды — в 2016 году, когда показатель просрочки застыл на 972 млрд рублей.

При этом кредиты наличными просрочены на 560 млрд рублей. Также значительно выросла просрочка по автокредитам (на 22%) и по кредитным картам (на 16%).

Таким образом, выросшая кредитная нагрузка несёт прямой риск для властей страны: известно, что лучший способ "оживления экономики", это стимулирование спроса.

Что властям стоило бы сделать, глядя на такую статистику? "Простить", как ранее простили, кредиты, хотя бы часть? Организовать выплаты? Мнением делится Олег Вьюгин, государственный деятель, председатель Наблюдательного совета ПАО "Московская Биржа". Только для читателей "Правды. Ру".

"Понять и простить" не выйдет

Эксперт отмечает: банки не могут взять и простить кредиты, потому что работают согласно чётким регулятивным принципам.

"Поэтому банки будут пытаться требовать эти кредиты. Там есть простой алгоритм: есть до 30 дней, до 90 дней и 700 дней, по-моему. Если у вас больше, чем 700 дней просрочка, нет обслуживания, нет оплаты кредита, он списывается или до этого момента могут отдавать коллекторам", — рассказывает Вьюгин.

При этом стоит помнить: если человек берёт кредит, то полностью отвечает за его выплату. И если будут хоть какие-то шансы, что ответит кто-то другой, то кредиты будут брать без оглядки и не думая. Хотя российские граждане часто так и делают в нынешних условиях.

"Если банк не может получить кредит обратно, то это сказывается на его капитале в конечном счёте. Грубо говоря, если 900 миллиардов не вернут вообще, значит, банковской системе на 900 миллиардов нужно списать капитал. Если капитал уменьшается, то банк не может кредитовать, расширять кредитование. Потому что по балансу сумма активов не должна превышать 10 капиталов. Я говорю упрощённо", — объясняет Вьюгин.

Так что в конечном счёте просрочки могут привести к коррекции, к уменьшению объёма выдаваемых кредитов. А это приведёт и к проблемам для государства.

Выход — личное банкротство?

Если у человека есть проблемы, взят кредит и нет денег, чтобы его вернуть, остаётся личное банкротство.

"Можно заявить о личном банкротстве. Но это тоже плохая штука, потому что если вы в этот список попали, то у вас будут потом большие ограничения в жизни. И если у вас потом появятся вдруг хорошие доходы, их могут использовать для взыскания долгов. Надо просто осторожнее относиться к взятию кредитов", — резюмирует Вьюгин.

Специально для "Правды. Ру".