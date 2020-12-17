"По щучьему велению деньги не появятся": экономист - о власти и налогах

Интересная идея прозвучала на "XIV Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей".

По мнению Бориса Титова, уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, властям неплохо было бы задуматься о прощении налогов. Данные приводит Regnum.

Эксперт отметил: обсуждения на мероприятии сводились скорее к вопросу, кому и сколько дать денег. Есть значительно более простой способ помочь предпринимателям — разрешить им не платить налоги.

Насколько реальна и насколько полезна такая поддержка? Рассказывает президент Союза предпринимателей и арендаторов, экономист Андрей Бунич. Только для сайта "Правда. Ру".

Перенос переноса: бизнес загнан в угол

В связи с новыми обстоятельствами условия для бизнеса кардинально поменялись. Поэтому для многих отложенные налоги, переносы платежей и прочее — всё равно непосильны. Потому что многие доходов не получили и неизвестно, когда будут получать, рассказывает эксперт. Так что долги по налогам взимать будет сложно.

"Фактически начислено много налогов, которые как бы перенесены. Но предприниматели не смогут их оплатить. Значит, будет вал банкротств. Но банкротства тоже были отсрочены. И сейчас их отсрочили ещё раз", — напоминает Бунич.

Экономист отмечает: какой смысл вести бизнес, если у человека куча отложенных налогов, отдать которые нечем — фактически он скрытый банкрот. Так что вопрос нужно решать.

Также стоит вспомнить и о прочих вещах: например, о коммунальных платежах. Задолженность населения по ним тоже влияет на бизнес: если у людей много долгов, то и спрос падает.

"Надо, наверное, правительству заняться расчисткой всех платежей, "расшивкой" для того, чтобы дать возможность людям работать максимально. Это я говорю о том, что уже начислено. Наверное, в условиях спада было бы логично выступить ещё и с инициативами налоговых стимулов. Так всегда делается: когда экономика на подъёме, то налоги должны быть выше. Когда она в тяжёлой ситуации, налоги должны быть ниже. В основе любой экономической теории лежит этот принцип", — уточняет Бунич.

"Вот так, по щучьему велению, деньги не появятся"

К сожалению, отмечает президент Союза предпринимателей, в России система работает чуть иначе.

"У нас, когда становится хуже ситуация, налоги имеют тенденцию нарастать. А это усугубляет кризисные явления. Фактически ужесточение налогов в ситуации стагнации ещё больше её усиливает. Поэтому нужны налоговые стимулы", — напоминает эксперт.

Для малого и среднего бизнеса нужны программы стимулов, направленные на поощрение инвестиций, на поощрение занятости. Наверное, было бы логично выступить с такими инициативами правительству к следующему году. Но пойдут ли на это власти — неясно.

Однако вопрос со списанием вполне реален, дополняет Бунич.

"Я думаю, что правительство может пойти на списание. Скорее всего, оно будет вынуждено на него пойти. Потому что просто не смогут взыскать. Как это сейчас делается? Раз — отложили, два — отложили. А ситуация не меняется. Значит, просто сумма у всех наросла ещё больше и что-то опять надо делать. Ещё раз переложить? Она ещё больше будет. В какой-то момент надо будет принять решение. Вот так, по щучьему велению, деньги же не появятся у всех. Правильно? Наверное, придётся", — считает эксперт.

"У нас получается так: денег меньше, зато они дорогие"

Однако именно по налоговым стимулам правительству может не хватить смелости, поскольку для этого надо пожертвовать бюджетом. А это может привести к ослаблению рубля.

"А зачем, с другой стороны, нам нынешнее укрепление рубля, чрезмерное и спекулятивное? Наша экономика вполне справлялась с курсом рубля по 80 и так далее. А то, что сейчас рубль укрепился… Все страны делают наоборот. Поэтому денег в экономике как бы больше получается. А у нас получается так: денег меньше, зато они дорогие. Это неразумно, на мой взгляд. Поэтому было бы, наверное, логично ослабить курс, увеличить количество денег, но зато снять налоги", — предлагает вариант Бунич.

Понятно, что подобные решения даются трудно, но сейчас они нужны. И "оттягивание" не приведёт ни к чему хорошему.

Специально для сайта "Правду. Ру".