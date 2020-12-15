Интересная идея прозвучала на "XIV Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей". По мнению Бориса Титова, уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, властям неплохо было бы задуматься о "прощении налогов". Данные приводит Regnum.
Эксперт отметил: обсуждения на мероприятии сводились скорее к вопросу "кому и сколько дать денег". Есть значительно более простой способ помочь предпринимателям — разрешить им не платить налоги.
"Мы сейчас обсуждаем — давать ли в наступающем году дополнительные деньги бизнесу, а если давать, то сколько.
А не проще ли государству не брать с предпринимателей деньги, причитающиеся в виде налогов?
Да, была проведена налоговая реструктуризация, предоставлены отсрочки. Но эти деньги всё равно придётся отдавать", — подчеркнул Титов.
Эксперт отметил, что именно налоговая компонента считается ключевой в рамках разговоров о поддержке бизнеса.
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