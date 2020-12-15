"Так будет проще": властям предложили новую схему поддержки бизнеса

Интересная идея прозвучала на "XIV Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей". По мнению Бориса Титова, уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, властям неплохо было бы задуматься о "прощении налогов". Данные приводит Regnum.

Эксперт отметил: обсуждения на мероприятии сводились скорее к вопросу "кому и сколько дать денег". Есть значительно более простой способ помочь предпринимателям — разрешить им не платить налоги.

"Мы сейчас обсуждаем — давать ли в наступающем году дополнительные деньги бизнесу, а если давать, то сколько. А не проще ли государству не брать с предпринимателей деньги, причитающиеся в виде налогов? Да, была проведена налоговая реструктуризация, предоставлены отсрочки. Но эти деньги всё равно придётся отдавать", — подчеркнул Титов.

Эксперт отметил, что именно налоговая компонента считается ключевой в рамках разговоров о поддержке бизнеса.