"Жёстких ограничений не должно быть": эксперт - о ситуации с зерном

Президент России Владимир Путин на прошедшем в среду совещании по экономическим вопросам потребовал остановить неоправданный рост цен на базовые продукты питания и не допустить ситуаций, когда гражданам не хватает денег, чтобы эти продукты купить.

После того как глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев доложил, что внутреннего производства достаточно, чтобы покрыть потребности страны в сахаре, Владимир Путин возмутился, почему в таком случае цены на сахарный песок за последнее время выросли на 71,5%. Отметил глава государства рост цен и на другие базовые продукты питания.

Практически при каждом кризисе в стране начинают "скакать" цены. Доходило до "заморозки" стоимости хлеба напрямую властями, весной снова об этом заговорили. Может, нужны какие-то жёсткие ограничения на такие случаи? Или всё решит, по традиции, "невидимая рука рынка"?

Мнением делится Юрий Ковалёв, генеральный директор в Национальном союзе свиноводов. Только для сайта "Правда. Ру".

"Жёстких ограничений не должно быть"

"Безусловно, "невидимая рука рынка" одна не справится с управлением. Но везде есть нормальные цивилизованные формы управления, регулирования рынка", — рассказывает Ковалёв.

Например, сейчас сильно — от 40 до 50% — выросли цены на зерно. Это произошло из-за нескольких факторов. В России урожай хороший, а в мире — не очень, но достаточно высокие цены ставят и на отечественное зерно.

Также у нас произошло в течение этого года обесценивание валюты (по разным данным) на 15-20%. И, соответственно, всё это привело к тому, что наше зерно на внешних рынках востребовано и по более высокой цене.

"Соответственно, у нас внутренние цены достаточно резко выросли. То, о чем говорил президент, на эти вопросы ответы общеприняты — есть всевозможные квотные механизмы, таможенно-тарифные механизмы регулирования. Минсельхозом предложено введение квотного механизма для экспорта зерна. Ещё раз говорю, это речь не о жёстких ограничениях, речь идет о том, чтобы отдать на рынок столько, сколько мы можем", — продолжает Ковалёв.

Как помочь рынку: нужны специальные пошлины

Однако стоит понимать, что квота предложена очень большая, поэтому она никакой существенной роли для стабилизации цен на внутреннем рынке сыграть не может.

Поэтому совместно с другими отраслевыми союзами — и животноводства, и мукольного, хлебопечения — предложено воспользоваться тем механизмом, который уже использовался ранее в подобных случаях, уточняет Ковалёв.

"Это механизмы введения экспортных пошлин на зерно, которые никак не ограничивают экспорт, никак не ограничивают экспортные цены, поскольку они формируются за рубежом, но ограничивают те внутренние цены, по которым сегодня сельхозтоваропроизводители могут продавать экспортёрам", — сообщает эксперт.

Данные пошлины заставят экспортеров на внутреннем рынке закупать по ценам, сниженным на сумму экспортной пошлины. Это как раз нормализует рынок.

"Потому что сейчас у зернопроизводителей очень высокие цены, каких не было ни в одном сезоне, и, соответственно, некоторое их снижение всё ещё обеспечит хорошую рентабельность", — уверен Ковалёв.

Специально для сайта "Правда. Ру".