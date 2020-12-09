"При чём тут пандемия?": Путина возмутил рост цен на продукты

Президент России Владимир Путин на прошедшем в среду совещании по экономическим вопросам потребовал остановить неоправданный рост цен на базовые продукты питания и не допустить ситуаций, когда гражданам не хватает денег, чтобы эти продукты купить.

После того, как глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев доложил, что внутреннего производства достаточно, чтобы покрыть потребности страны в сахаре, Владимир Путин возмутился, почему в таком случае цены на сахарный песок за последнее время выросли на 71,5%. Отметил глава государства рост цен и на другие базовые продукты питания.

"А подсолнечное масло? Цена выросла на 23,8% и продолжает расти. Мука на 12,9% выросла, макаронные изделия — 10,5%, хлеб и хлебобулочные изделия на 6,3%. Рост цен на базовые продукты питания — это пандемией не объяснишь. При чем здесь пандемия?", — поинтересовался президент.

Владимир Путин потребовал остановить рост цен, связанный, по его мнению, не столько с пандемией, сколько с попытками подогнать внутренние цены под мировые.

"Смотрите, как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе было. Помните, как тогда говорили? "В Советском Союзе есть всё, только не всем хватает". Но тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас — всё есть, но не всем по карману", — предостерег он.

Правительство обладает всеми необходимыми инструментами, и должно своевременно реагировать на ситуацию, подчеркнул Владимир Путин.