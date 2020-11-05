"Меньше фантазий — здоровее сон"﻿: эксперт о накоплениях наличных денег

Эксперт в Международном институте гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер высказал изданию "Правда. Ру" мнение об опасности накопления наличных денег.

Ранее два аналитика высказали противоположные мнения об опасности накопления наличных денег. Первый сказал, что в кубышках и под матрасом россияне спрятали 12 трлн рублей и это опасно, второй считает, что в этом нет никаких проблем.

"Некоторая проблема есть. Но она заключается, скорее, не в том, что наличных много, их количество выросло. Это означает, что есть некие диспропорции на рынке. Вы не укладываете дома пачку денег, если уверены в том, что завтра она вам в таком виде не пригодится. А если вы укладываете, значит, вы ждёте неких проблем. Это значит, что у вас есть для этого основания. Поэтому здесь нельзя говорить, что это обязательно спровоцирует инфляцию или это обязательно ничего не спровоцирует. Это означает, что значительная часть граждан видит в развитии экономической ситуации определённый ряд диспропорций, которые не устраняются. И некоторые считают, что у них, возможно, будут проблемы с работой и опять-таки страхуются на этот случай", — рассказал эксперт.

Он также ответил на вопрос, скоро ли наличные деньги прекратят существование?