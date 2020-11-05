Эксперт в Международном институте гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер высказал изданию "Правда. Ру" мнение об опасности накопления наличных денег.
Ранее два аналитика высказали противоположные мнения об опасности накопления наличных денег. Первый сказал, что в кубышках и под матрасом россияне спрятали 12 трлн рублей и это опасно, второй считает, что в этом нет никаких проблем.
"Некоторая проблема есть. Но она заключается, скорее, не в том, что наличных много, их количество выросло. Это означает, что есть некие диспропорции на рынке. Вы не укладываете дома пачку денег, если уверены в том, что завтра она вам в таком виде не пригодится. А если вы укладываете, значит, вы ждёте неких проблем. Это значит, что у вас есть для этого основания. Поэтому здесь нельзя говорить, что это обязательно спровоцирует инфляцию или это обязательно ничего не спровоцирует.
Это означает, что значительная часть граждан видит в развитии экономической ситуации определённый ряд диспропорций, которые не устраняются. И некоторые считают, что у них, возможно, будут проблемы с работой и опять-таки страхуются на этот случай", — рассказал эксперт.
Он также ответил на вопрос, скоро ли наличные деньги прекратят существование?
"Наличные уйдут вместе с базаром, то есть рынки отменят, у каждого поставят кардридер? Они тогда просто разорятся. Вы будете покупать помидорки прямо уже в упаковке зелёные-зелёные? Когда я был маленьким, и жил, можно сказать, почти в самом помидорном раю, помидоры заканчивались в августе, в начале сентября. И мои родители, чтобы хоть чуть-чуть продлить сезон, покупали зелёные помидоры, заворачивали их в бумажку, клали под диван, чтобы они немного "доходили" и их можно было через три недельки поесть. Потому что в магазине не было ничего. Вы этот вариант предлагаете?
Многим, кто связан с потребительским рынком, невыгодно покупать картридеры и ставить их на рабочем месте. А если это так, значит, наличные никто не отменит. Просто на самом деле вещи должны быть рациональными, они не должны включать чьи-то фантазии. Чем меньше фантазий, тем здоровее сон. А сон — это необходимая часть нашей жизни, потому что иначе организм не восстанавливается", — ответил "Правде. Ру" Владимир Брутер.
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