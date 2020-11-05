Запасы наличных денег, находящиеся у российских предприятий, компаний и населения, показали рекордный рост — более 28 процентов годовых и достигли максимального за последние восемь лет значения — 12,1 трлн рублей.
Аналитик связывает эту ситуацию с опасениями россиян на фоне пандемии.
"Сумма наличных на руках у граждан и в кассах российских предприятий к 1 октября достигла 12,1 триллиона рублей. Наличные деньги вне банковской системы продемонстрировали рекордный рост — 28,3 процента в годовом выражении. Такого не было по крайней мере с 2012 года. Для сравнения: перед самым коронакризисом — на 1 марта 2020 года — этот рост был в четыре раза ниже и составлял всего 7,1 процента", — подсчитал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Он уверен, что большой объём такой наличности у населения увеличивает инфляционные риски.
"Основной вклад в прирост объема наличных внесли март (рост 5,9 процента за месяц) и апрель (6,6 процента). Это связано с паническими настроениями начала эпидемии и кризиса, когда граждане массово забирали деньги из банков. Сейчас этот процесс замедлился: в месячном выражении прирост объема наличных за сентябрь составил всего один процент", — сказал аналитик.
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