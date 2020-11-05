Аналитик: накопления в кубышках и под матрацем не опасны для экономики

Директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton, экономист Игорь Николаев не согласен с этой точкой зрения. В эфире радио Sputnik он поделился своим мнением на этот счёт.

"Да нет тут никаких рисков — больше ли, меньше наличных. Вопрос этот часто возникает: мол, банковские карты становятся все популярнее и скоро наличных вообще не будет. Но что мы видим? Мы видим, что в одних странах очень популярны безналичные расчёты. Например, в скандинавских странах. А в других странах, как были популярными, так и остаются наличные расчёты — в той же Германии. И это не несет риска инфляции, так что здесь можно быть спокойным", — считает Игорь Николаев.

По его словам, во время пандемии одни факторы увеличивают спрос на наличные, а другие, наоборот, снижают.