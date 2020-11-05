Директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton, экономист Игорь Николаев не согласен с этой точкой зрения. В эфире радио Sputnik он поделился своим мнением на этот счёт.
"Да нет тут никаких рисков — больше ли, меньше наличных. Вопрос этот часто возникает: мол, банковские карты становятся все популярнее и скоро наличных вообще не будет. Но что мы видим? Мы видим, что в одних странах очень популярны безналичные расчёты. Например, в скандинавских странах. А в других странах, как были популярными, так и остаются наличные расчёты — в той же Германии. И это не несет риска инфляции, так что здесь можно быть спокойным", — считает Игорь Николаев.
По его словам, во время пандемии одни факторы увеличивают спрос на наличные, а другие, наоборот, снижают.
"Специалисты рекомендуют во время пандемии безналичный расчет, потому что вирус может оставаться на купюрах. Этот фактор может снижать спрос на наличные. Но есть другие факторы, которые повышают спрос. Например, все интернет-доставки товаров получили развитие именно с пандемией, но не все из них можно оплатить по интернету. Зачастую просят рассчитываться наличными. Получается, наличные тоже нужны", — заключил Николаев.
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