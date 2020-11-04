Какие регионы страны могут признать банкротами?

Несколько регионов на Северном Кавказе и на юге Сибири имеют большой объём госдолга, который им сложно погасить самостоятельно. По этой причине ранее российское правительство уже признало банкротом один субъект федерации.

Ранее правительство РФ приняло решение признать Ингушетию банкротом.

"В республике Мордовия госдолг превышает годовой объем собственных средств. Есть высокодотационные регионы с нарастающим объемом безработицы — это республики Северного Кавказа: Дагестан, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария. Не такая тяжелая ситуация, как в Ингушетии, то она вызывает тревогу. У Республики Алтай и Тывы тоже нет потенциала самостоятельного погашения задолженности", — сказал директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов изданию URA. RU.

Он подчеркнул, что неспособность региона расплатиться по долгам ещё не является гарантией признания банкротства.