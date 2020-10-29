В Минтруде высказались против пенсионных "рангов Калашникова"

Министерство труда и социальной защиты России не поддержало идею о введении "пенсионных рангов", предложенных депутатом Госдумы. В Минтруде оговорились, что пока не ознакомились с законопроектом.

Ранее думский либерал-демократ предложил изменить систему расчёта пенсий, заменив баллы "рангами".

"Данный проект закона в Минтруд России не поступал. При поступлении предложение будет рассмотрено в установленном порядке. В целом Минтруд не поддерживает идею введения пенсионных рангов", — прокомментировали в Министерстве агентству ТАСС инициативу первого зампреда Комитета Госдумы по экономической политике депутата от ЛДПР Сергея Калашникова.

В ведомстве не согласились с тем, что система начисления пенсий по старости малопонятна.