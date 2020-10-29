Министерство труда и социальной защиты России не поддержало идею о введении "пенсионных рангов", предложенных депутатом Госдумы. В Минтруде оговорились, что пока не ознакомились с законопроектом.
Ранее думский либерал-демократ предложил изменить систему расчёта пенсий, заменив баллы "рангами".
"Данный проект закона в Минтруд России не поступал. При поступлении предложение будет рассмотрено в установленном порядке. В целом Минтруд не поддерживает идею введения пенсионных рангов", — прокомментировали в Министерстве агентству ТАСС инициативу первого зампреда Комитета Госдумы по экономической политике депутата от ЛДПР Сергея Калашникова.
В ведомстве не согласились с тем, что система начисления пенсий по старости малопонятна.
"Размеры пенсий дифференцированы. Пенсия рассчитывается исходя из величины заработной платы и страхового стажа: чем выше зарплата и больше стаж, тем выше пенсия. Размер пенсионного обеспечения не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера. Узнать размер своей пенсии гражданин может в Пенсионном фонде", — уточнили в Минтруде.
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