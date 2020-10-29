Нынешняя система начисления пенсий по старости, при которой используются баллы, малопонятная: в ней путаются даже специалисты. В Госдуме выступили с инициативой начислять трудовую пенсию по-новому.
В частности, предлагается разделить получателей этого вида выплат на несколько рангов.
"Грубо говоря, минимальная пенсия — первого ранга, более повышенная — пенсия второго ранга и так до максимальной, условно говоря, должно быть десять рангов. Есть определённый перечень показателей, которые определяют человека в тот или иной ранг. Индексацию пенсий тоже нужно проводить по рангам, необязательно всем одновременно. Нужно ориентироваться на экономическую ситуацию", — заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников.
По его мнению, на будущую пенсию должны выплачивать и работодатель, и сам сотрудник.
"Нужно рассмотреть положительный опыт Советского Союза, когда работники платили на будущую пенсию со своей зарплаты один процент. Должно быть отчисление со стороны работодателя в Пенсионный фонд, и должно быть отчисление работника после зарплаты, чтобы он чувствовал причастность к этим деньгам", — сказал Калашников, отметив, что сейчас при начислении пенсий по баллам путаются даже специалисты.
Александр Лукашенко уверен: стачки на белорусских предприятиях финансируются из-за рубежа.