Депутат Калашников предложил новую систему начисления пенсий

Нынешняя система начисления пенсий по старости, при которой используются баллы, малопонятная: в ней путаются даже специалисты. В Госдуме выступили с инициативой начислять трудовую пенсию по-новому.

В частности, предлагается разделить получателей этого вида выплат на несколько рангов.

"Грубо говоря, минимальная пенсия — первого ранга, более повышенная — пенсия второго ранга и так до максимальной, условно говоря, должно быть десять рангов. Есть определённый перечень показателей, которые определяют человека в тот или иной ранг. Индексацию пенсий тоже нужно проводить по рангам, необязательно всем одновременно. Нужно ориентироваться на экономическую ситуацию", — заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников.

По его мнению, на будущую пенсию должны выплачивать и работодатель, и сам сотрудник.