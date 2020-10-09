Россия в сентябре увеличила продажи бриллиантов в 3,5 раза

Российская алмазодобывающая компания "Алроса" в сентябре увеличила продажи бриллиантов в 3,5 раза по сравнению с сентябрем прошлого года.

"В сентябре 2020 года продажи алмазов составили 328,2 млн долларов, бриллиантов — на 7,8 млн долларов. По сравнению с показателем сентября прошлого года компания увеличила продажи алмазов на 28%, бриллиантов — в 3,5 раза. Всего за девять месяцев компания реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на сумму 1,58 млрд против 2,42 млрд долларов", сообщила алмазодобывающая компания "Алроса".

Компания добывает все алмазы на территории России и является совладельцем ангольского алмазодобывающего предприятия

"Компания входит в тройку крупнейших в мире компаний, добывающих алмазы, её доля в мировом объеме добычи составляет 25%. Еще 6% приходится на ангольское предприятие Catoca, в котором у российской компании 41%. На территории Россия компания ведёт добычу алмазов в Якутии и Архангельской области", — отмечается на сайте "Алросы".

Основные покупатели российских алмазов находятся в США и Китае.