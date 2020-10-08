Мировые цены на продукты растут четвёртый месяц подряд, наиболее подорожали растительные масла и пшеница.
"Мировые цены на продовольственные сырьевые товары растут четвертый месяц подряд, в первую очередь повысилась стоимость растительных масел и зерновых. Индекс цен на растительные масла в сентябре вырос на 6 процентов и достиг 97,9 пункта — рекордного за последние восемь месяцев уровня. Специалисты объясняют это ростом котировок на пальмовое, подсолнечное и соевое масла на фоне активного спроса на мировых рынках", — сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО).
Помимо пшеницы среди зерновых значительно выросли цены на кукурузу, сорго и ячмень.
"Также значительнее выросли котировки пшеницы, что обусловлено ростом объёмов торговли на фоне опасений в связи с возможным снижением уровня производства в южном полушарии и засушливыми погодными условиями, отрицательно сказывающимися на посевах озимой пшеницы во многих странах Европы", — указывается в докладе, отмечается, что также выросли международные цены на кукурузу, сорго и ячмень.
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