Мировые цены на растительные масла и зерно достигли максимума

Мировые цены на продукты растут четвёртый месяц подряд, наиболее подорожали растительные масла и пшеница.

"Мировые цены на продовольственные сырьевые товары растут четвертый месяц подряд, в первую очередь повысилась стоимость растительных масел и зерновых. Индекс цен на растительные масла в сентябре вырос на 6 процентов и достиг 97,9 пункта — рекордного за последние восемь месяцев уровня. Специалисты объясняют это ростом котировок на пальмовое, подсолнечное и соевое масла на фоне активного спроса на мировых рынках", — сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО).

Помимо пшеницы среди зерновых значительно выросли цены на кукурузу, сорго и ячмень.