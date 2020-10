Причина взрывного роста состояний долларовых миллиардеров на фоне пандемии кроется на рынке ценных бумаг, полагает эксперт.

"Всего в мире насчитывается 2 189 долларовых миллиардеров, в России таковых стало 102. За период пандемии общее состояние долларовых миллиардеров возросло на 27,5%, достигнув 10,2 трлн долларов. Пандемия, разумеется, здесь ни при чём. При чём здесь только одна вещь — это рост фондовых индексов.

У миллиардеров основное состояние формируется на биржах, они инвестируют. Билл Гейтс, Джефф Безос, Марк Цукерберг и так далее. Их состояние формируется в результате роста цен на их акции", — рассказал радио Sputnik экономист, исполнительный директор компании Trade one two three Владимир Рожанковский.