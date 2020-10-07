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Почему миллиардеры резко разбогатели в пандемию, объяснил экономист

Причина взрывного роста состояний долларовых миллиардеров на фоне пандемии кроется на рынке ценных бумаг, полагает эксперт.

Почему миллиардеры резко разбогатели в пандемию, объяснил экономист

"Всего в мире насчитывается 2 189 долларовых миллиардеров, в России таковых стало 102. За период пандемии общее состояние долларовых миллиардеров возросло на 27,5%, достигнув 10,2 трлн долларов. Пандемия, разумеется, здесь ни при чём. При чём здесь только одна вещь — это рост фондовых индексов.

У миллиардеров основное состояние формируется на биржах, они инвестируют. Билл Гейтс, Джефф Безос, Марк Цукерберг и так далее. Их состояние формируется в результате роста цен на их акции", — рассказал радио Sputnik экономист, исполнительный директор компании Trade one two three Владимир Рожанковский.

Он прогнозирует, что рост ценных бумаг предприятий и компаний, которыми владеют богатейшие люди мира, в обозримом будущем будет продолжаться.

"Конъюнктура на фондовых рынках превосходная, и я думаю, что она будет оставаться таковой и дальше. Всё менее становятся привлекательными инвестиции в другие инструменты: в облигации, недвижимость и так далее. То есть все деньги сейчас концентрируются на покупке акций. И в ближайшие годы этот тренд продолжится. Соответственно и состояние самых богатых будет дальше расти", — считает экономист.

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