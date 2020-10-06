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Экономист объяснил, почему в регионах занижают прожиточный минимум

Методика подсчёта бедных в России учитывает сезонную составляющую, из-за чего их количество меняется каждый квартал.

Экономист объяснил, почему в регионах занижают прожиточный минимум

Ранее министр труда и соцзащиты России Антон Котяков констатировал, что в 61 регионе страны занижают прожиточный минимум. В некоторых местах — до 30 процентов.

"Минтруд не использует внутригодовые значения для определения порога бедности и расчёта выплат. Для этого использует среднегодовое значение прожиточного минимума. Избежать колебаний размера прожиточного минимума между кварталами внутри года невозможно из-за экономических изменений. По словам экономиста, методика сама по себе построена таким образом, что учитывает сезонную составляющую", — заявила ИА "Регнум" доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

В регионах из-за нехватки средств часто занижают прожиточный минимум, считает экономист.

"Таким образом, количество бедных в России меняется от квартала к кварталу из-за пересмотра величины прожиточного минимума и дополнительных выплат населению, — пояснила она. Соблазн занизить прожиточный минимум у регионов был всегда. Одна из причин — необходимость выплаты страховой пенсии малоимущим пенсионерам, а заниженный показатель позволяет сэкономить значительные бюджетные средства", — резюмировала Лебединская.

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