Минтруд: прожиточный минимум занижен в 61 регионе России

Более чем две трети регионов России занижают прожиточный минимум, который необходим человеку для покупки минимального набора товаров.

"На сегодняшний день 17 субъектов РФ имеют прожиточный минимум по всем социально-демографическим группам даже выше, чем то, что было в расчетной модели. Порядка 11 субъектов РФ имеют размер прожиточного минимума сопоставимый. Но в 61 субъекте прожиточный минимум на сегодняшний день занижен", — сказал глава Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании комитета по социальной политике в Совете Федерации.

Глава социального ведомства проинформировал, что в некоторых регионах прожиточный минимум занижают почти на треть.