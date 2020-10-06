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Минтруд: прожиточный минимум занижен в 61 регионе России

Более чем две трети регионов России занижают прожиточный минимум, который необходим человеку для покупки минимального набора товаров.

Минтруд: прожиточный минимум занижен в 61 регионе России

"На сегодняшний день 17 субъектов РФ имеют прожиточный минимум по всем социально-демографическим группам даже выше, чем то, что было в расчетной модели. Порядка 11 субъектов РФ имеют размер прожиточного минимума сопоставимый. Но в 61 субъекте прожиточный минимум на сегодняшний день занижен", — сказал глава Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании комитета по социальной политике в Совете Федерации.

Глава социального ведомства проинформировал, что в некоторых регионах прожиточный минимум занижают почти на треть.

"Такая дифференциация прожиточного минимума по социально-демографическим группам формирует абсолютное социальное неравенство между субъектами. Заниженный прожиточный минимум в отдельных субъектах на 30% говорит о недофинансированнии минимального набора, который нужен для повседневной жизни", — подчеркнул министр Котяков.

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