Об обмане на сайтах автосалонов рассказал юрист

Эксперт рассказал, что на самом деле скрывается за заманчивыми предложениями с суперскидками, которые часто размещаются на сайтах автосалонов.

"Суперскидки, размещенные на сайтах автосалонов — это психологическая приманка потребителя. Представленный на сайте автомобиль по низкой цене может не существовать в реальности", — рассказал агентству "Прайм" управляющий партнёр юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.

Уже в самом салоне клиненту, купившемуся на заманчивые скидки, могут предложить поцарапанный автомобиль или невыгодный кредит.

"Покупка в итоге может оказаться более дорогостоящей по разным причинам. ряду причин — вам. Заманивая клиента в офис, менеджеры делают ставку, что при личной беседе человека легче уговорить на модель, которую он изначально приобретать не собирался, и навязать невыгодные условия. Может оказаться и так, что модель автомобиля соответствует размещенной в рекламе, но, вот беда, на нем есть совсем маленькая царапина", — предупредил.

В интернете существует множество сайтов с рекламной ценой машины вдвое ниже, чем у официальных дилеров.