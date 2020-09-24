Банкир Олег Тиньков прокомментировал презентацию Сбербанка, на которой был представлен новый бренд "Сбер".
По словам бизнесмена, ему всегда было интересно конкурировать со Сбербанком и его главой — Германом Грефом.
"Греф, безусловно, талантливый банкир и единственный, с кем интересно конкурировать! Но, мне кажется, ему тесно в рамках госбанка… его нужно, конечно, делать премьер-министром. Представляете, как бы он поменял страну?" — написал Тиньков в Instagram.
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