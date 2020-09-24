Тиньков предложил назначить Грефа премьер-министром

Банкир Олег Тиньков прокомментировал презентацию Сбербанка, на которой был представлен новый бренд "Сбер".

По словам бизнесмена, ему всегда было интересно конкурировать со Сбербанком и его главой — Германом Грефом.